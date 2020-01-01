Марк Богатырев показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц в важный день

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц стали родителями четыре года назад. 18 февраля в семье актеров праздник. Единственный сын пары Данила отмечает день рождения.

По случаю праздника Богатырев на своей странице в соцсети опубликовал свежие фото мальчика. На одном из снимков Данила хвастается, что уже вырос выше 100 сантиметров. В свои 4 года наследник знаменитостей активно занимается спортом. Мальчик играет в футбол и осваивает сноуборд.

"Ты уже закладываешь ногу на ногу и скрещиваешь руки, когда смотришь мультики, как твой папа, когда смотрит кино. Ты красивый, обаятельный, умный как твоя мама, которая млеет при любом твоем жесте", — обратился Марк к сыну.

Напомним, Богатырев и Арнтгольц познакомились на съемках сериала "Наживка для ангела". В 2020 году они сыграли свадьбу, и вскоре стали родителями.