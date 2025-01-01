Букмекеры оценили вероятность встречи Трампа с Путиным в первые 100 дней правления

Букмекеры оценили вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в первые 100 дней его руководства США. По данным сайта Polymarket на сегодняшний день она составляет 77%.

Показатель пошел вверх 14 февраля, с началом Мюнхенской конференции по безопасности. Сыграли роль заявления американского лидера о планах провести переговоры с российскими представителями. До этого ожидания росли в связи с состоявшейся телефонной беседой глав государств.

100 дней Трампа в Белом доме заканчиваются 29 апреля 2025 года. Отмечается, что показатель в 77% - не рекордный. 18 февраля он составил 83 процентных пункта.