Переговоры Зеленского с Эрдоганом начались в Анкаре

Двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, на встрече в Анкаре обсуждается урегулирование конфликта на Украине.

Украинский лидер прибыл в Анкару в понедельник вечером. Зеленский заявил журналистам, что намерен обсудить с Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить Турция, передает РИА Новости.

Утром 18 февраля в столице Саудовской Аравии начались российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американских переговорщиков трое: это помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Участие представителей Украины и Евросоюза не предусмотрено.