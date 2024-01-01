В Госдуме предложили освобождать от призыва за службу по контракту

Военнообязанных россиян, которые добровольно заключили с Министерством обороны контракты и принимали участие в специальной военной операции не менее полугода, могут освобождать от службы в армии по призыву. Такую инициативу озвучил во вторник, 18 февраля, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По словам парламентария, заключившие такой контракт и проходившие по нему военную службу имеют право на освобождение от призыва — Государственная дума может рассмотреть соответствующий законопроект во время весенней сессии.

Также Картаполов рассказал, что парламентарии планируют наделить статусом ветерана боевых действий участников отражения нападения украинских националистов на Курскую область, сообщает ТАСС.

В ноябре 2024 года военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в военной операции не является причиной для освобождения от призыва на срочную службу в ряды российской армии. Так он прокомментировал конкретный случай: читинец участвовал в СВО по контракту и даже получил ранение, но от повестки его это не спасло.

Между тем Картаполов заверил, что ни о какой повторной мобилизации в России и речи не идет — никакой необходимости в новой волне нет, спецоперация продолжается успешно.