Волочкова превратила свадьбу дочери в грандиозный скандал с женой Вдовина

Единственная дочь экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. Торжественный прием по случаю свадьбы готовит в подарок жениху и невесте сама балерина.

Но уже сейчас у Волочковой получилось одно из самых прекрасных событий в жизни дочери превратить в грандиозный скандал. Артистка публично сцепилась с женой своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина Еленой. Анастасия жалуется, что мачеха Ариадны якобы мешает организовывать праздник.

"Мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа (как бы это смешно ни звучало, но это факт) продолжает пиариться и на этом событии и не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения!" — возмутилась на своей странице в соцсети Волочкова.

Так Анастасия ответила на замечание Вдовиной о том, что Ариадне не важно, каким будет праздник, девушка прежде всего ценит искренние чувства. Волочкову так задело высказывание Елены, что она уже несколько дней публично говорит о том, что на ее имени пиарятся.

"Меня абсолютно не интересует ее мнение, нужна моей дочери роскошная свадьба в Питере, организованная ее единственной мамой, или нет. Моя была царской в Екатерининском дворце и в Юсуповском в Москве. Свадьба моей Ариадны будет под стать", — разоряется балерина.

Волочкова не удержалась и указала Вдовиной на ее место. "У самой два сына от моего бывшего мужа. Так и занималась бы ими и ждала их свадеб", — заключила артистка.

Отметим, что свадьба Ариадны и ее жениха Никиты Григоряна намечена на 26 апреля. О будущем зяте Волочковой известно, что он числится учредителем нескольких компаний.