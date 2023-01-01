Пригожин выступил против участия Гагариной и Билана на "Интервидении"

Владимир Путин своим указом распорядился провести в этом году в Москве и Московской области международный музыкальный конкурс "Интервидение". Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Ориентировочно, музыкальное событие случится в сентябре. На него подали заявки более 20 стран мира. На днях в Сети прошла информация, что принять участие в конкурсе выразили готовность певцы Полина Гагарина и Дима Билан. Однако продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что им не следует соревноваться. Он объяснил свою позицию телеграм-каналу "Звездач".

"Мне кажется, что артисты такого уровня принимать участие в конкурсе уже не должны, они уже давно большие звезды. Все-таки конкурсы нужны для молодых исполнителей. Самое лучшее, что может быть — сделать сумасшедший призовой фонд денежный, который стал бы главным мотиватором для участников даже недружественных государств, мы должны строить культурный мост со всем миром".

Напомним, что еще в 2023 году объявлялось о намерении провести международный песенный конкурс "Интервидение" в России. Сообщалось, что мероприятие пройдет в 2024 году, но этого так и не случилось. Подразумевается, что новый конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.