Ушаков сообщил о завершении переговоров в Эр-Рияде

Делегации России и США провели серьезный разговор по всем вопросам. Переговоры в Эр-Рияде прошли неплохо, они завершились. Оценку встречи дал помощник президента России Юрий Ушаков.

Первые за несколько лет российско-американские переговоры стартовали около 10:30 мск и продолжались около 5 часов. Участники брали 15-минутную паузу и перерыв на ланч. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегации США - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как сообщил Ушаков в эфире Первого канала, делегации России и США изложили свои принципиальные позиции по украинскому урегулированию. Стороны договорились, что отдельные команды переговорщиков по этой теме вступят в контакт. По словам Ушакова, пока непонятно, кто будет участвовать с российской стороны, это решит президент.