Российскому рынку труда потребуется к 2030 году почти 11 млн работников

Общая оценка по замещению и вовлечению в российскую экономику трудовых ресурсов на сегодняшний день составляет 10,9 миллиона человек. Такие данные привела во вторник, 18 февраля, зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Политик отметила, что это цифра, на основе которой ведутся расчеты и ориентировка мероприятий в рамках не только нацпроекта "Кадры", но и других национальных проектов.

До 2030 года требуется заместить 10,1 миллиона работников — именно столько россиян в указанный срок выйдут на пенсию. Кроме того, необходимо дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек, цитирует Голикову "Интерфакс".

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что с учетом темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим, оценивается в 2,4 миллиона человек. Положение осложняет долгосрочный демографический тренд.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что дефицит кадров — один из главных вызовов для экономики. Однако он подчеркнул, что столица успешно решает эту проблему благодаря активной системной работе.