Лолита пожаловалась на маленькую пенсию, хотя многие россияне о такой мечтают

Певица Лолита Милявская недовольна размером своей пенсии. Артистка призналась, что недавно ей повысили выплату, и теперь она получает 27 тысяч рублей, но даже этого певице не хватает на жизнь.

Лолита выложила в своем Telegram-канале видео, в котором показала, что она может купить на пенсию. В ролике Милявская идет по магазину и наполняет корзинку продуктами.

"Повысили пенсию, теперь 27 тысяч рублей. Квартплата у меня 24 тысячи. Значит, остается, если не болеть, три тысячи. Как бы не считала, нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц", — заявила Лолита и показала, что купила лишь яйца, дешевую колбасу и кукурузные хлопья.

Однако исполнительница хита "Пошлю его на" не учитывает, что многие россияне получают еще меньше. Так, размер социальной пенсии в стране около 15 тысяч рублей. Если Милявская и хотела своим видео посочувствовать пенсионерам, в итоге она лишь разозлила народ. В комментариях под роликом мало кто поддержал певицу, большинство ее подписчиков отметили, что обрадовались бы выплате в 27 тысяч рублей.