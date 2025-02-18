Ушаков рассказал о встрече Путина и Трампа

Сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планировали обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.

Журналисты поинтересовались у помощника российского лидера Юрия Ушакова, могут ли Путин и Трамп встретиться уже на следующей неделе. Тот ответил, что пока о конкретных датах говорить трудно, однако вряд ли два лидера увидятся на следующей неделе, передает РИА Новости. Кроме того, Ушаков констатировал, что делегации России и США провели "очень серьезный разговор по всем вопросам".

Напомним, первые за несколько лет российско-американские переговоры стартовали около 10:30 мск и продолжались около пяти часов. Участники брали 15-минутную паузу и перерыв на ланч. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегации США - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.