Зеленский назвал Европу слабой в военном отношении

Европейские страны слабы с военной точки зрения. Это касается численности боевых сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил и беспилотников, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как признал Зеленский в интервью телеканалу ARD, за последние три года произошли изменения к лучшему. Накануне Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них Вооруженных сил Украины.

Страны Евросоюза ранее на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Берлин смущают дебаты о развертывании войск на Украине: пока не известен исход мирных переговоров. В Лондоне считают, что размещение на Украине военных армий ЕС, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.