Госдеп: Одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта

Одной лишь встречи представителей России и Соединенных Штатов, которая состоялась во вторник. 18 февраля, в Эр-Рияде, недостаточно для достижения прочного мира на Украине, однако "был сделан важный шаг вперед". Заявление такого содержания обнародовал по итогам переговоров Госдепартамент США.

Американское внешнеполитическое ведомство выразило готовность работать над нормализацией дипломатических отношений с Россией, но подчеркнуло, что "одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта".

При этом стороны договорились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях, а также собрать команды на высоком уровне для начала работы по Украине.

Кроме того, согласовано восстановление сотрудничества по вопросам общих геополитических интересов и экономических возможностей, которые могут появиться после завершения боев на Украине, сообщает Reuters.

Ранее в Кремле предостерегали от поспешных умозаключений в свете переговоров в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сам факт общения — это "хорошо и позитивно", однако пока слишком рано делать какие-либо прогнозы.

При этом уже после телефонной беседы главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне. Однако ее место и сроки можно будет назвать лишь после дополнительной проработки всех деталей.