Россия и США придумали план по урегулированию конфликта на Украине

В ходе двусторонних переговоров Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения, причем они рассматривают условие проведения выборов на Украине как одно из ключевых для успешного процесса урегулирования конфликта, сообщает Fox News.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи обсудили возможность урегулирования украинского кризиса.

Итоги сегодняшних переговоров в Эр-Рияде помогут понять, когда возможна встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока же такого понимания нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.