Российская сторона крайне негативно относится к идее размещения на Украине европейских миротворцев. Такое заявление сделал во вторник, 18 февраля, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Как подчеркнул дипломат, говоря о звучащей в Киеве и на Западе идее отправки на Украину военного контингента, "под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации".

Грушко отметил, что если Запад действительно желает деэскалации, ему следовало бы прекратить военную поддержку киевского режима, сообщает РИА Новости.

Источники ранее рассказали, что европейские страны изучают возможность разместить на территории Украины примерно 25-30 тысяч военных. Но их хотят расположить не вдоль линии соприкосновения, поскольку их задача — не воевать, а лишь служить способом демонстрации силы.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает идею размещения контингента ООН на территории Украины, хотя выступает за размещение иностранного контингента в качестве части гарантий безопасности страны.