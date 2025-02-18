Спецпосланник Трампа Уиткофф: "Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров"

Сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планировали обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.

Делегации общались около пяти часов с паузой на 15 минут и перерывом на ланч. После переговоров российские и американские представители ответили на вопросы журналистов. В частности, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил:

"Мы все были нацелены на то, чтобы получить хороший результат. Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров".

При этом американский госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Дональд Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления через 2-3 года. Причем, отметил он, урегулирование конфликта возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", а на уступки должны пойти все стороны.

Также Рубио сообщил, что окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике, передает РИА Новости.