Новым послом США в России может стать Ричард Норланд

Американские власти направили России запрос на агреман на кандидатуру нового посла в Москве — им может стать Ричард Норланд, дипломат с более чем сорокалетним опытом.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники, кандидатуру Норланда на этот пост выдвинула еще предыдущая американская администрация. Команда нового президента США Дональда Трампа не стала отказываться от этого варианта.

В послужном списке Норланда — руководство дипмиссией Соединенных Штатов в Афганистане, работа послом в Узбекистане, а также в Грузии.

Между тем о итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде стало известно, что Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что стороны обеспечат скорейшее назначение послов и снимут препоны в работе дипломатических миссий.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов работать над нормализацией дипломатических отношений с Москвой, хотя "одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что слухи о понижении уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами не соответствуют действительности. Так он комментировал возвращение из Вашингтона в Москву Анатолия Антонова, прежде занимавшего пост посла России в США.