Лавров выступил с рядом заявлений после переговоров в Эр-Рияде

Первые за несколько лет российско-американские переговоры прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегации США - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

После переговоров, который продолжались около пяти часов с паузой на 15 минут и перерывом на ланч, Сергей Лавров выступил на пресс-конференции. В частности, он констатировал, что налаживание отношений с США прошло "небезуспешно". По его словам, обе стороны "не только слушали, но и слышали друг друга". Лавров отметил, что американская сторона стала лучше слышать позицию России, и сообщил, что страны согласились в том, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы .

Кроме того, в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому регулированию, США сообщит, кто будет представлять Вашингтон, как только это станет известно, будет обозначен и российский участник. Также Лавров подчеркнул, что будут создаваться условия, чтобы сотрудничество России и Америки возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы.

Глава российского МИДа затронул и тему урегулирования конфликта на Украине. Так, он отметил, что плана, якобы состоящего из трех пунктов, он не видел. А что касается Зеленского, то всю его команду "надо урезонить", а самому ему "дать по рукам". Также Лавров сообщил, что США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины, передает РИА Новости.