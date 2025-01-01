Минтруд: После обычных февраля и марта россиян ждут длинные выходные в мае

В феврале и марте у россиян не будет дополнительных нерабочих дней в связи с празднованием Дня защитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня (8 марта). Об этом напомнил во вторник, 18 февраля, российский министр труда Антон Котяков.

Глава Минтруда отметил, что его ведомство решило использовать тот факт, что указанные праздники в 2025 году приходятся на нерабочие дни — отказ от переноса нерабочих дней с этих дат позволил сформировать достаточно длинные майские праздники.

Благодаря этому "календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года", цитирует Котякова ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать нерабочими дни будущих инаугураций президента России. Политик подчеркнула, что это важнейшее событие в жизни государства, которое происходит нечасто.

Депутат Дмитрий Гусев предложил добавить россиянам еще два выходных. Он заявил, что нужно сделать нерабочими днями понедельники, которые следуют за празднованием Пасхи и Троицы (они всегда приходятся на воскресенье).