Завершились первые за много лет переговоры России и США по Украине. Главное

Главная мировая новость сегодня - переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии. Событие по истине историческое. Официальные представители двух стран впервые за 3 года собрались за одним столом. Стороны общались почти 5 часов с небольшим перерывом на ланч. И, как рассказал по итогам встречи глава нашего МИД Сергей Лавров, Москва и Вашингтон смогли договориться по целому ряду важных вопросов. Обсуждали и возможность урегулирования украинского конфликта.

Исторические кадры. За столом справа — российская делегация: министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков; напротив — трио американцев: госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Все сидят молча, с непроницаемыми лицами. Наблюдатели вынуждены обращать внимание даже на незначительные, казалось бы, детали. Переговорщики с обеих сторон выбрали галстуки в одной цветовой гамме! Не значит ли это, что Москва и Вашингтон спустя годы отсутствия нормального диалога наконец-то на одной волне? В Кремле напоминают: Россия была готова разговаривать, в том числе и о мире на Украине, с самого начала. Чего нельзя сказать о других странах.

"В особенности, Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость ее продолжения любой ценой. Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского", - говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

О том, как администрация Трампа предлагает решать эту проблему, сообщает журналист телеканала Fox News.

"США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план, сообщают несколько иностранных дипломатических источников в Саудовской Аравии. План включает в себя прекращение огня, выборы на Украине, а потом - подписание финального соглашения. Москва и Вашингтон считают проведение выборов на Украине ключевым условием успеха для процесса урегулирования", - сообщил Жаки Генрих, журналист Fox News.

Позднее эту информацию опроверг Сергей Лавров.

А вот Financial Times предрекает куда более широкое соглашение о безопасности. Якобы Трамп может вывести войска НАТО из некоторых стран Восточной Европы. То есть сделать то, что Владимир Путин требовал от администрации Байдена еще три года назад.

"Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники полагают, что Трамп, вероятно, согласится на вывод американских войск из стран Балтии, а возможно, и дальше на запад", - пишет FT.

Догадок и утечек - море, но все ждут официальных комментариев. В какой-то момент встреча прерывается, об этом сообщает официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Она же публикует фотографии, сделанные спустя пятнадцать минут. Переговорщики что-то обсуждают "на ногах". Долгие пять часов - ровно столько в общей сложности общаются делегации, в том числе и за неформальным обедом. Итоги обе стороны называют позитивными. Первыми к журналистам выходят представители США.

"Мы договорились о четырех принципиальных вещах. Первая: мы договорились обеспечить нормальную работу наших дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, восстановить численность сотрудников посольств. Второе: мы договорились создать специальные команды по урегулированию украинского конфликта. Мир должен быть прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон. Президент Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления через 2-3 года. Третье: это наша экономическая кооперация. И четвертое: мы договорились о создании механизмов, благодаря которым можно будет отслеживать, что мы движемся в продуктивном направлении", - сообщил Марко Рубио.

Это было очень позитивное, человеческое общение. Стороны поняли друг друга гораздо лучше. Так оценил переговоры Кирилл Дмитриев. А Юрий Ушаков назвал их серьезными. Россия и США, по его словам, договорились уважать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения, в чем заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Сергей Лавров после переговоров тет-а-тет с наследным принцем Саудовской Аравии дал небольшую пресс-конференцию. Отметил: встреча с американской делегацией оказалась очень полезной.

"Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию. Договоренностей, каких мы достигли… первое и, наверное, самое срочное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Второе: снять те препоны, которые администрация Байдена в последнее года строила на направлении наших дипломатических миссий, серьезно затрудняя их работу. Согласовали мы, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Ну и третье, в широком концептуальном плане: создавать условия по мере процесса, связанного с урегулированием кризиса на Украине, - параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", - заявил Лавров.

Дату встречи на самом высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдам Трампом на переговорах в Эр Рияде не назначили. Но стороны готовы сделать это в ближайшее время.