Атака киевского режима на крупную перекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае окажет сильное давление на мировые цены на нефть. Об этом предупредили эксперты.

Накануне в результате массированного удара беспилотников НПС была почти полностью выведена из строя. Для ремонта столь серьёзных повреждений потребуется около двух месяцев. На этот период объемы прокачки нефти из Казахстана снизятся на 30 процентов. Добычу в республике ведут преимущественно компании из США, их доля в консорциуме порядка 40 процентов. Американцы и понесут наибольшие убытки. Значительными потери будут и для европейских участников проекта. Эксперты считают, что этой атакой Зеленский пытается поставить на место Вашингтон и Брюссель

"Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может. Этого человека и всю его команду необходимо урезонить. Дать по рукам", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.