Актер Александр Мохов: "Я все потерял в 50 лет"

Александр Мохов прославился благодаря участию в таких фильмах как "Две судьбы" и "Участок". Артист и сейчас весьма востребован, а его график расписан на недели вперед. Однако когда у него появляется свободное время, он старается провести его с восьмилетним сыном Матвеем, рожденным в третьем браке артиста от актрисы Ирины Огородник. Впрочем, и с двумя старшими детьми Мохов поддерживает отношения.

"Старший мой сын Семен работает кинооператором. Средний - Макар - в прошлом году поступил на бюджетное отделение ВГИКа, учится там на продюсера. А младший Матвей учится во втором классе. Сыновья всегда приходят ко мне на премьеры", - сообщил Мохов.

Александру удалось построить с наследниками доверительные отношения, при этом с непрошенными советами он к ним не лезет. Напомним, что 38-летний сын Семен появился в первом браке актера. А Макар, которому сейчас 21 год, родился во втором браке артиста. Его избранницей была актриса Дарья Калмыкова. Их брак продержался 12 лет.

"Я просто живу в первый раз, поэтому и допускал промахи. Например, я все потерял в 50 лет - жил один, в маленькой съемной квартире, стал фактически бомжем, потому что все отдал и жизнь фактически пришлось начать сначала. Но при этом чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, как много недодавал женщинам, которые были со мной. Видимо, в силу отсутствия опыта и обилия эгоизма - мужского и человеческого", - рассказал актер "Миру новостей".