Госдеп объяснил, почему участие ЕС в переговорах по Украине нужно России

Все стороны, так или иначе имеющие отношение к конфликту на Украине, должны участвовать в обсуждении его урегулирования. Такое мнение высказал во вторник, 18 февраля, госсекретарь США Марко Рубио.

По словам американского политика, "все, кто вовлечен в конфликт, должен быть на переговорах", в том числе представители Европы. Рубио объяснил свою позицию тем, что Евросоюз вводил санкции против России, а потому российской стороне должно быть важно участие Брюсселя.

Общая цель переговорного процесса — завершить украинский конфликт "честным, прочным путем", цитирует госсекретаря США "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о привлечении Европы к контактам между лидерами России и США по поводу урегулирования украинского конфликта. Он объяснил это тем, что "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса".

Также политик подтверждал, что Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине, а о роли Европы речь пока не велась.