Зеленский на фоне переговоров России и США отменил поездку в Саудовскую Аравию

На днях секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер намерен 19 февраля посетить с визитом Саудовскую Аравию. Якобы это было давно запланировано. Однако теперь стало известно, что Зеленский передумал. Теперь он намерен отправиться в Эр-Рияд только в марте, сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно… Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с партнерами в Саудовской Аравии... и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", - сообщил Зеленский на брифинге.

Отметим, что сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планировали обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.