Захарова: Элиты Европы словно с цепи сорвались

Политические элиты стран Европейского союза будто сорвались с цепи, делая ставку на военное решение конфликта на Украине. Об этом заявила во вторник, 18 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам спикера МИД, "русофобски настроенные европейские политэлиты" отбросили всякие приличия и "открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем".

Захарова заявила, что европейских политиков "будто разрывает от ненависти и злобы", они забыли про "гуманизм, права человека, свобода, стремление прекратить страдания людей". Так поступают те, кто не хочет мира на своем континенте, цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна намерена укреплять украинскую армию и после завершения конфликта на Украине. По утверждению Шольца, Берлин должен действовать, чтобы обеспечить Украине безопасное будущее.

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Европе нужна встряска, а потому европейские страны должны пересмотреть свою роль в мире. Политик предложил значительно повысить расходы на оборону.