США выбрали представителя в переговорную группу с Россией по Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог будет представлять американскую сторону в переговорной группе с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во вторник, 18 февраля, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Келлогу предстоит поддерживать контакты с Киевом и Европой, а для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей.

В Кремле также уточнили, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американская делегация "бегло обозначила" свои подходы по Украине, далее этой темой плотно займется переговорная группа, пишет "Коммерсантъ".

Ранее источники назвали кандидата в послы Соединенных Штатов в России — им может стать многоопытный дипломат Ричард Норланд. Поговаривают, что его хотел отправить в Москву еще прежний президент США Джо Байден, а его преемник Дональд Трамп не стал искать замену.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны, так или иначе имеющие отношение к конфликту на Украине, должны участвовать в обсуждении его урегулирования — в том числе Европа.