Сосед сообщил о приезде Пугачевой в Грязь: панику в деревне навела

Сергей Науменко долгие годы жил в деревне Грязь, по соседству с замком Аллы Пугачевой. По его словам, местные устали от огромного жилища Примадонны, который привлекает к себе пристальное внимание самых разных людей. По его словам, регулярно к замку стекаются как туристы и фанаты, так и недруги легендарной артистки. А еще сосед сообщил, что якобы недавно Примадонна тайно приезжала домой.

"Моя тетя говорит, что она приезжала недавно, опять панику в деревне навела, журналисты стянулись, охраны куча была, но никто не видел, как она уехала", - сообщил Науменко aif.ru.

Сосед рассказал, что в Грязи живет мало людей, и дороги в деревне "слабые", хорошо сделаны только основные. Лишь летом поселение оживает, потому что приезжает много дачников. Замок Пугачевой, конечно, сильно выделяется на фоне других построек. Однако если раньше он поражал красотой, то сейчас, по словам Науменко, его вид оставляет желать лучшего.

"Пять лет назад был красивый, сейчас как из фильма ужаса. В зарослях и плесени", - констатировал сосед Пугачевой.