В Госдуме объяснили, ждать ли разблокировку YouTube после переговоров в Эр-Рияде

Возможное снятие антироссийских санкций, о котором заговорили на фоне российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, — не единственный фактор, необходимый для полноценного восстановления работы видеохостинга YouTube в России. Об этом рассказал во вторник, 18 февраля, заместитель главы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Как подчеркнул парламентарий, одного условия снятия санкций мало — даже если Google, владеющий YouTube, вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования у операторов связи в России, остаются открытыми несколько важных вопросов.

В числе таких вопросов Горелкин назвал штрафы, наложенные на Google российскими судами в связи с нарушениями нашего законодательства. Эти штрафы корпорация так и не оплатила, сообщает ТАСС.

Ранее суд в Санкт-Петербурге отказал местному жителю в удовлетворении иска к Роскомнадзору в связи с замедлением работы YouTube. Истец обвинял ведомство в отсутствии контроля за действиями Google, что, по мнению петербуржца, привело к нарушению прав россиян на доступ к информационным технологиям.

Тем временем в январе Telegram впервые обошел по месячному охвату YouTube. Количество человек, которые заходили в мессенджер, составило 90,6 миллионов человек.