Рособрнадзор переработал проект приказа о минимальном количестве баллов на тестировании, подтверждающем знание детьми мигрантов русского языка перед приемом в школу. При проверке достаточно получить оценку "удовлетворительно".

Как сообщает ТАСС, в документе говорится, что минимальное количество баллов составляет 3 балла (удовлетворительно) — это будет расцениваться как подтверждение того, что ребенок владеет русским языком в достаточном объеме.

Изначально предлагалось закрепить в качестве минимальной оценки количество баллов, соответствующее "двойке", что возмутило законотворцев. После того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал такой подход, Рособрнадзор доработал проект ведомственного приказа.

Обязательная проверка владения русским языком для детей мигрантов, которых отдают учиться в российские школы, была введена в ответ на волну общественного возмущения. Родители школьников по всей России жаловались, что в классах есть ученики, совершенно не понимающие русского языка. Педагоги тратят учебное время на то, чтобы элементарно объясниться с такими детьми. На разъяснение учебного материала времени уже не хватает.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о потребности России в мигрантах из-за тяжелой демографической ситуации — для развития экономики страна нуждается в рабочих руках, но сами россияне их обеспечить в полной мере не могут.