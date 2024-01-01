Анна Седокова показала жуткий шрам на лице

Анна Седокова стала появляться в публичном пространстве после трагической смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По мнению интернет-пользователей, певица сильно изменилась: она заметно похудела и похорошела.

Однако новая публикация артистки на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" напугала поклонников. В кадре Седокова предстала с внушительным шрамом на щеке. Впрочем, артистка дала понять, что это лишь искусный грим: она участвовала в очередном сезоне телевизионного шоу "Три аккорда".

Ранее Анна высказалась о тех, кто ее затравил в Сети после самоубийства Яниса Тиммы. Певица дала понять, что стойко переносит все невзгоды, они делают ее сильнее.

Напомним, что бывший муж артистки покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года, буквально на другой день после дня рождения Анны Седоковой. Узнавшая об этом певица угодила в больницу с нервным срывом. А затем собралась и уехала за границу, прихватив с собой сына Гектора. Впоследствии она объяснила это желанием защитить ребенка от слухов и ненужной ему информации.