Страны G7 могут пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Государства — члены "Группы семи" (G7) планируют пересмотреть ценовой лимит на нефть из России в рамках усиления антироссийской политики.

Как сообщает Bloomberg, в проекте соответствующего документа предусматривается возможность "коллективно ужесточить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы" от торговли энергоресурсами.

Официально "семерка" пока не делала каких-либо заявлений по этому поводу. Источники предполагают, что они последуют 24 февраля — вскоре после третьей годовщины начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее эксперты подсчитали, что суммарные объемы морского экспорта российской нефти выросли по итогам последней недели января на 9%. Главными покупателями сырья стали Китай и Индия.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что прогресс специальной военной операции на Украине не зависит от стоимости нефти, а потому потуги Запада повлиять на цену энергоресурсов влияния на продвижение ВС России не окажут.