Брежнева в соблазнительном платье вышла в свет

Вера Брежнева не унывает после того, как покинула Россию вскоре после начала СВО. Певица хоть и не так востребована, как раньше, но продолжает выступать (бывший муж, продюсер и композитор Константин Меладзе после развода разрешил ей исполнять песни группы "ВИА Гра") и путешествовать.

На днях певица побывала во Франции. Вера Брежнева опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии и видео из Парижа. Судя по комментариям, особенно произвело впечатление на многочисленных подписчиков один наряд артистки. Речь идет о черном платье в пол, изюминкой которого стало головокружительно глубокое декольте. Многие комментаторы недоумевают, как это платье вообще еще держится на пышной груди Брежневой.

Ходят слухи, что не просто так Вера уже более двух недель находится в Париже. Поговаривают, что артистка там проводит время с любимым мужчиной. О том, что несвободна, артистка сообщила еще в конце прошлого года в интервью. Брежнева не стала называть имени нового возлюбленного, но призналась, что счастлива. Однако о свадьбе пока речи не идет.