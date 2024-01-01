Российский лидер Владимир Путин поручил руководству Курской области составить программу восстановления региона, которую будут реализовывать после освобождения нашей земли от врага.

На совещании, которое проводилось во вторник, 18 февраля, президент подчеркивал, что "основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время".

Как указал Владимир Путин, необходимо понимать, что следует сделать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия для восстановительных работ с точки зрения безопасности, сообщает ТАСС.

5 февраля Путин пообщался с временно исполняющим обязанности главы Курской области Александром Хинштейном, который рассказал, что проблемных вопросов — больше полусотни, хотя часть из них уже решена. Глава государства подчеркнул, как важно постоянно находиться в непрерывном диалоге с жителями и оперативно решать насущные проблемы.

По состоянию на ноябрь 2024 года ущерб от действий украинских националистов на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях был оценен Следственным комитетом в 60 миллиардов рублей.