Никто из участников конфликта на Украине не сможет одержать победу с помощью оружия. Такое заявление сделал во вторник. 18 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский, которого цитируют украинские средства массовой информации, признал, что России и Украине пора перейти к дипломатическому пути урегулирования конфликта, чтобы добиться справедливого мира.

При этом он заявил, что для Украины и Европы принципиально, чтобы любые переговоры "происходили не за спиной у ключевых субъектов", поскольку лишь тогда получится "не допускать ошибок".

Ранее американский журнал The National Interest написал, что Россия уже сейчас выходит победителем из конфликта с Украиной — к этому выводу "общими усилиями" пришла администрация президента США Дональда Трампа, хотя открыто она этого и не признает.

Financial Times, в свою очередь, пишет, что президенты России и США могут достичь соглашения о прекращении огня на Украине к Пасхе (20 апреля) или к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).