Американист Васильев назвал главный итог встречи в Эр-Рияде

Удалось ли Москве и Вашингтону сделать реальный шаг к нормализации двусторонних отношений? По каким направлениям можно ожидать активизации контактов? И при каких условиях начнётся движение к разрешению украинского конфликта?

Итоги встречи в Эр-Рияде Алексей Фролов обсудил в программе "25-й час". На вопросы ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Самый главный итог этой встречи – положено начало диалога между Россией и США. Никакого диалога на протяжении минувших трех лет не было вообще. Я думаю, что возвращение в переговорное пространство – огромное достижение", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео