Певица Нюша объяснила, почему оставила маленьких детей с отцом

Год назад певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) объявила о разводе с Игорем Сивовым, слухи о расставании с которым ходили давно. Говорят, глубокая трещина в отношениях пары появилась, когда артистка узнала об измене мужа. Тогда Нюша была беременна. Супруги пытались спасти брак, однако в итоге поняли, что не могут справиться со всеми проблемами.

После развода шестилетняя дочь Серафима-Симба и трехлетний сын Саффрон остались жить с отцом в Дубае. Эта новость стала сенсацией в обществе, привыкшем, что детей после развода матери забирают себе. Однако Нюша считает, что дочке и сыну будет лучше в Дубае с папой, и вообще всех такое положение устраивает, ведь она с ними постоянно на связи.

После развода артистка плотно занялась карьерой. Она снова гастролирует, записывает новые песни, делает фиты с другими артистами. Специально для продвижения карьеры артистка даже сменила имидж. Нюша стала еще более привлекательной и манящей. Когда же в рабочем графике появляются свободные окошки, певица спешит к детям.

"Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга. Они спокойны, они знают, что мама летает на гастроли, работает, приезжает, уезжает. Это такая жизнь у нас", - объяснила Нюша в программе "Тема".

Однако в Сети позиция артистки вызывает жаркие споры. Многие не понимают, как певица могла решиться оставить таких маленьких детей на мужчину (пусть и отца), к тому же который активно зарабатывает в Интернете. По мнению комментаторов, у Сивова вряд ли находится много времени на воспитание детей, а значит, сделали вывод они, дочь и сын все равно находятся на воспитании нянек.