Еще одно село в ДНР перешло под контроль российских военных. От ненонацистов полностью освобождена Ямполовка. Активное наступление идет и на других участках фронта.

Надежное прикрытие передовым подразделениями обеспечивают расчеты ЗРК "Бук-М2". На Красноармейском направлении зенитчики точным ударом поразили реактивный снаряд РСЗО "HIMARS", подлетающий к нашим позициям.

На земле врага громят танкисты. Экипажи Т-72 уничтожили опорник ВСУ в Запорожской области. Точно в цель бьет артиллерия. В ЛНР расчеты 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-С", оказывая огневую поддержку пехоте, ликвидировали вражескую самоходку "Krab".

В Курской области наши бойцы активно вытесняют неонацистов с занятых позиций. Расчеты БПЛА в режиме реального времени выявляют дислокацию неприятеля и прицельными сбросами поражают огневые точки и живую силу ВСУ.

Сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ракетным ударом уничтожил скопление бронетехники противника на линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки о ликвидации цели, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.