ПВО сбила за ночь девять дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение ночи сбито девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три дрона ВСУ над территорией Брянской области. Еще один украинский беспилотник сбит над Республикой Татарстан, четыре беспилотных летательных аппарата – над акваторией Черного моря. Над территорией Тульской области один дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз минувшим вечером предупредил жителей региона о массированной атаке украинских дронов. Как написал Богомаз в Telegram, двадцать вражеских беспилотников самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.