Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Матрос Антон Артемьев, обнаружив вражескую бронемашину и пикап с боевиками, немедленно передал информацию командованию о готовящейся атаке противника и координаты неонацистов. По колонне ВСУ был нанесён миномётный удар. Благодаря героизму матроса Антона Артемьева техника и личный состав противника были уничтожены.

Старший матрос Денис Кондратьев, находясь на наблюдательном посту, заметил приближение вражеских коптеров, доложил командованию об атаке и открыл огонь по беспилотникам. Два дрона-"камикадзе" были сбиты. Потеряв управление, они упали на подлёте к нашим позициям и сдетонировали, не повредив личному составу и фортификационным сооружениям.