Евросоюз готовит пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 миллиардов евро. Как отмечают осведомленные источники, Брюссель стремится укрепить стратегическое положение Киева на фоне российско-американских переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии.

Как пишет Politico, в пресловутый пакет войдет "всё — от 1,5 миллиона артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны". Он может стать самым крупным за все время проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Однако официальных заявлений по этому поводу из Европы пока не было. Предположительно, об этом пакете объявят накануне поездки еврокомиссаров в Киев, которая планируется 24 февраля.

Американские журналисты между тем пишут, что оборона Украины "трещит по швам" из-за ослабленности ВСУ. При этом неясно, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать жизненно важную для киевского режима военную помощь.

При этом спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог подчеркнул, что шансы на получение Украиной ядерного оружия равняются нулю, а утраченные в ходе конфликта территории Киеву не вернуть.