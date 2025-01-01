Мощный снегопад в Москве продлится до утра

В Москве начался сильный снегопад — метеорологи предупреждают, что он может продолжаться всю ночь, до утра среды, 19 февраля.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, городские службы непрерывно контролируют состояние улично-дорожной сети. С учетом погодных условий будут проводиться необходимые работы.

Водителей и пешеходов призывают быть крайне осторожными на дорогах, при необходимости следует обращаться в экстренные службы по телефонным номерам 101 или 112.

В Гидрометцентре России рассказали ТАСС, что прирост снега за время ночного снегопада может достигать 2 сантиметров. При этом в среду прогнозируется ослабление морозов — до шести градусов ниже нуля, в Подмосковье местами — до минус восьми градусов.

Уже к концу недели в столичный регион вернется оттепель. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала, что 23 февраля температура в Москве поднимется от минус пяти до нуля градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Вместе с тем специалист предупредил, что лишь к середине года можно примерно говорить о погоде с июня по август.