Зеленский ищет сочувствующих, русофобы в истерике: реакция на переговоры в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде вызвали истерику у русофобов в Европе и на Украине. Одним из первых вполне ожидаемо резко отреагировал Зеленский. Он ещё раз заявил, что Москва и Вашингтон не могут заключать никаких договорённостей относительно Украины без её участия, и что Киев не признает результаты, какими бы они ни были. А ещё отменил завтрашний визит в Саудовскую Аравию

"Мы начинаем сложный и длительный процесс, который может привести к завершению войны. Мы благодарны президенту Трампу за то, что он его начал. Если б не он, ничего бы не произошло", - заявил Джек Кин, четырехзвездный генерал армии США в отставке, заместитель начальника штаба армии США с 1999 по 2003 гг.

Трампу Украина не нужна. Она теперь станет головной болью исключительно Европы, гласят заголовки западной прессы. На фоне плодотворной встречи в Эр-Рияде даже не особо симпатизирующие своему президенту американские СМИ как будто выдыхают с облегчением. Киеву по инерции продолжают сочувствовать, но все-таки Америка, а не Украина, превыше всего.

"Основной диалог идет между США и Россией. Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Зеленский чувствует, что он на втором плане, а не на первом. Это проблема. Но у него нет сильной переговорной позиции. Война для него идет очень плохо. Что ему остается делать?" – задается вопросом Джилл Догерти, экс-шеф бюро CNN в Москве.

Ставка на войну не сыграла и у европейцев. Восьмерка русофобских стран ЕС + Великобритания хотели усесться хоть за какой-нибудь стол. Но за три с половиной часа переговоров в Елисейском дворце не сдюжили ни одного решения. По итогам затеянного в пику российско-американской встрече контр-саммита Эммануэль Макрон не вышел к прессе. Журналисты сами озвучили то, что президент Франции не смог публично признать: антимирная коалиция закончилась полным провалом.

"Это просто блестяще, что американцы и русские говорят, что они не хотят видеть за столом бесполезных лидеров ЕС. И вот эти люди проводят экстренный саммит, спрашивая, почему не пригласили нас! Да потому что вы бесполезные и никогда ничего не добьетесь! Вы - двуличные слабые лидеры. И именно поэтому вас там нет", - восклицает Кевин О'Салливан, журналист Talk TV.

Статьи в западных изданиях как приговор всему ЕС: мол, а вы, друзья, как ни садитесь... договориться не в состоянии. Чехия, Румыния и Словения возмутились тем, что на парижский междусобойчик пригласили не всех. И обиделись, что их, видимо, сочли недостаточно европейцами. Макрон исправился: объявил вторую встречу. Позвал вчерашних аутсайдеров. И до кучи записал в ряды европейцев Канаду.

"Европейцы — главные проигравшие в украинском конфликте. Марионеточные правительства позволили дряхлой администрации Байдена увлечь себя в бесцельный поход против России. После смены президента США над Европой остается только посмеяться", - пишет Le Figaro.

Издание Financial Times констатирует: европейские лидеры разругались в пух и прах из-за отправки войск на Украину. За развертывание контингента в зоне конфликта рьяно выступают Великобритания и Франция. Германия, Италия, Испания и даже Польша - категорически против.

"Британцы и европейцы должны быть очень благодарны русским за несогласие с идеей отправки европейских "миротворческих" сил на Украину. Это спасёт их от необходимости выбирать между новым унижением и обязанностью выполнять свои безрассудные обещания", - пишет издание UnHerd.

Политики ФРГ оказались не готовы ко второму пришествию Трампа. И теперь Берлин — просто сторонний наблюдатель таких глобальных процессов какие происходят между Россией и США, сокрушаются немецкие СМИ.

"Мы должны смириться с тем фактом, что американцы больше не желают быть дружественным Европе государством, представляющим интересы свободного и демократического мира. Это государство, которое хочет во что бы то ни стало заключить сделку с Путиным, которая уже сейчас вырисовывается. Путин получает территории, а Трамп - гарантии, что ему больше не придется заботиться о Европе. А нам придется за все это платить", - рассуждает Альбрехт фон Люкке, политолог, Германия.

Британская Telegraph уверяет, что в курсе, какую сделку навязывает Украине Белый дом. Трамп требует от Киева репараций больше, чем от Германии после Первой мировой: контроль не только над минеральными и нефтегазовыми месторождениями, но и над инфраструктурой, в частности, портами. Зеленский пытается выторговать побольше. Неожиданно вспомнил о Китае: а не предложить ли освоение украинских недр Пекину. При этом сама КНР претендует только на содействие мирным переговорам и политическое урегулирование.

"Украина и Европа (в широком смысле это: Евросоюз, Турция и Великобритания) должны быть включены в обсуждение и разработку необходимых гарантий безопасности", - говорит Зеленский.

Зеленский как в последний раз гастролирует по миру в поисках хоть каких-нибудь сочувствующих. Соваться в Саудовскую Аравию после позитивной российско-американской встречи не рискнул. Визит отменил. Попытать удачи решил в Турции. Чьи прошлогодние предложения сесть за стол переговоров высокомерно проигнорировал. А сейчас требует от Анкары гарантий безопасности.