Атака киевского режима на крупную нефтеперекачивающую станцию международного консорциума в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении, что Зеленскому необходимо "дать по рукам". Об этом сегодня заявил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Эксперты сходятся во мнении, что цель этой провокации — давление на западных партнёров во время переговоров с Россией. Ведь самые крупные убытки в результате повреждения НПС "Кропоткинская" понесут американские участники проекта.

На то, что удар по Кропоткинской нефтеперекачивающей станции не был случайным, указывает сразу несколько фактов. Во-первых, она расположена в 230 километрах от Новороссийска. То есть на значительном удалении от других объектов, по которым идет именно российская нефть. Во-вторых, атака не одним украинским дроном, а сразу семью. Их, конечно, сбили системы ПВО. Однако упавшие обломки всё равно нанесли внушительный урон.

"В результате атаки объект получил серьёзные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены 2 трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ. По мнению специалистов компании, последствия указанного удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2-х месяцев, что может привести к снижению объёмов прокачки нефти из Казахстана на 30%", - заявили в компании "Транснефть".

То есть по итогу Киев своей террористической атакой создал проблемы не Москве, а прежде всего, Астане. А также иностранным партнёрам, которые занимаются добычей нефти в Казахстане. И речь тут идет об американских компаниях. Таких, как Chevron и ExxonMobil. К примеру, в проекте "Тенгиз" их общая доля составляет 70 процентов. Именно с этого месторождения нефть поступает на Кропоткинскую НПС, которая принадлежит "Каспийскому трубопроводному консорциуму". И им тоже владеют в основном американцы.

"В экспорте нефти из Казахстана в Новороссийск доля американских компаний порядка 40 процентов. А вместе с другими западными компаниями порядка 65 процентов. Нужно оценивать это как атаку, давление Киева на Вашингтон", - заявил Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР.

Ту же мысль в интервью казахстанским СМИ высказал и бывший советник министра энергетики республики Олжас Байдильдинов. По его словам, данный теракт мог быть ответом Зеленского на действия новой администрации США, которая в ходе начавшихся переговоров с Россией не учитывает позицию Украины. На это, пусть и завуалировано, указывают и западные СМИ, подмечая, что время для этой атаки было выбрано, отнюдь, не случайно.

"Удары были нанесены в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа и Россия готовились к первым переговорам в Саудовской Аравии в ближайшие дни", - пишет Reuters.

"Потеряют казахстанские предприниматели, казахстанское государство и иностранные инвесторы, вложившиеся в Казахстан. В том числе американские. Мне кажется, Украина здесь играет с огнём", - рассуждает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета.

В Киеве не могли не знать кому принадлежит объект, по которому наносился удар, говорят эксперты. И чья нефть через него перекачивается. Поняты и цели данной атаки. Показать Трампу, который активно пытается снизить мировые цены на нефть, что и у киевского режима есть рычаги влияния на Вашингтон.

"Судя по пресс-релизу КТК, повреждения действительно довольно большие. И предполагается, что вполовину или даже на семьдесят процентов может сократиться прокачка и отгрузка. Это создаст дефицит на мировом рынке и поднимет цены на нефть. Особенно если это совпадет с другими факторами. Например, с давлением США на Иран с целью заставить их меньше экспортировать свою нефть на мировой рынок. Поэтому цены могут уйти и к 80 и к 90 долларам за баррель", - объясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Причем это далеко не первый раз, когда действия Киева вредят интересам собственных спонсоров. Достаточно вспомнить попытку теракта на газопроводе "Турецкий поток". Удар по нефтепроводу "Дружба". Или же атаку на Балтийскую трубопроводную систему, по которой нефть поступает на мировой рынок. Впрочем, случай с нефтеперекачивающей станцией "Кропоткинская" все же особый. Тут по приказу Зеленского нанесён прямой ущерб американским компаниям.

"Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может. Этого человека и всю его команду необходимо урезонить. Дать по рукам", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Каким образом это сделает Вашингтон, пока непонятно. Но ответ наверняка последует.