Мишустин рассказал о новой стратегии развития образования

Качественное образование должно быть доступно в каждом российском субъекте, чтобы ребята после обучения оставались своем регионе и развивали его. С таким заявлением выступил премьер Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

Сейчас по поручению президента идет разработка долгосрочной стратегии развития образования до 2040 с учётом потребностей экономики страны. Масштабный комплекс мер уже реализован. Так, в колледжах обновили материально-техническую базу, для вузов строятся кампусы мирового уровня, успешно работают 50 передовых инженерных школ. Действует и пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования. Подготовки теперь будет идти только по программе специалитета. А более углублённые знания можно получить в магистратуре. Зашла речь и о распределение бюджетных мест.

"В течение нескольких лет мы увеличим количество целевых мест по значимым направлениям. На следующий учебный год принято такое решение в отношении почти 80 специальностей. Приведу некоторые примеры. Это авиа- и машиностроение, радиоэлектронные системы и комплексы, проектирование, производство и эксплуатация ракет и другие важные и нужные сегодня квалификации. До 100% расширили квоту по нескольким медицинским профилям. Всего на целевое обучение выделим около 145 тыс. мест", - сообщил Михаил Мишустин.