Гунба: Парламент Абхазии утвердил мораторий на кадровые решения

России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках законного поля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня парламент республики на внеочередной сессии рассмотрел и единогласно поддержал инициативу кандидата в президенты Бадры Гунбы. Она была направлена на недопущение раскачки политической ситуации в стране накануне второго тура выборов главы государства. Они должны пройти 1 марта. Депутаты подтвердили мораторий на принятие кадровых решений до момента вступления в должность нового президента.

Накануне исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба снял с поста председателя Службы государственной безопасности Дмитрия Кучуберия.

"Парламент Абхазии принял наше законное требование и подтвердил мораторий на принятие кадровых решений как прописано в ноябрьском соглашении. Выборы президента, как и положено по закону, состоятся 1 марта. Призываю оппонента и его сторонников сохранять спокойствие, не допускать высказываний, разжигающих межнациональную рознь, воздержаться от деструктивных заявлений, действий. Ещё раз подчеркиваю: разыгрывание карты национальных противоречий неприемлемо", - заявил Бадра Гунба, кандидат в президенты Абхазии.