Ольга Будина: "В сегодняшней нашей жизни не может быть ни "Оскара", ни "Евровидения", ни Олимпиады"

22 февраля известной актрисе Ольге Будиной исполнится 50 лет. Однако о юбилее артистка предпочитает не распространяться. Вместо этого она с удовольствием говорит о своей волонтерской работе и снятом ею документальном фильме "Иди за мной".

Когда-то Ольга Будина считалась одной из самых востребованных и талантливых отечественных актрис. Однако в последние годы артистка забросила карьеру и нашла себя в общественной деятельности. Меж тем Ольга провела творческую встречу и ответила на ряд вопросов. Например, она крайне негативно высказалась о премии "Оскар", на которую номинирован российский актер Юра Борисов.

"Нам нужно отказаться от участия в номинации на "Оскар". На Западе другая идеология. Мы не можем в нашей новой идеологии ехать по старой колее... Для нас эта премия не имеет никакой художественной ценности. Нам на "Оскар" наплевать и растереть. Наши ценности не совпадают с ценностями людей, которые входят в Оскаровский комитет. В сегодняшней нашей жизни не может быть ни "Оскара", ни "Евровидения", ни Олимпиады. Мы должны свои конкурсы проводить", - констатировала артистка.

Актриса высказала мнение, что современное кино не дает "ни направления, ни идеи", как нам жить, не является ориентиром и не отвечает задачам времени, сообщает "КП". А еще Ольга считает, что надо снять фильм о роддомах.

"Как там врачи отговаривают беременных рожать. Врачи агитируют женщин делать аборт. Врачам это выгодно. Для них это зарабатывание денег", - заявила Будина.