Белый дом счел переговоры в Эр-Рияде монументальным шагом

Российско-американские переговоры, состоявшиеся во вторник. 18 февраля, в Саудовской Аравии, стали первым, но "монументальным шагом" к миру в Украине. Такое заявление сделали в Белом доме.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, встреча политиков из России и США в Эр-Рияде стала первым шагом из многих, которые потребуются для урегулирования конфликта на Украине.

При этом важно услышать мнение всех, кто имеет отношение к ситуации, поэтому Вашингтон контактирует с Киевом и с европейскими союзниками, подчеркнула Ливитт в эфире Fox News.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что одной лишь встречи представителей России и Соединенных Штатов, которая состоялась в Эр-Рияде, недостаточно для достижения прочного мира на Украине, хотя важность этого события нельзя недооценивать.

Американская сторона тем временем ратует за привлечение к переговорному процессу представителей Евросоюза. Глава Госдепа Марко Рубио уверяет, что раз ЕС вводил санкции против России, российской стороне должно быть важно участие Брюсселя.