Экс-главе "Роскосмоса" нашли новую работу

Бывший руководитель госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов назначен специальным представителем главы государства по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ президента России обнародован во вторник, 18 февраля.

Наряду с этим Сергей Крикалев освобожден от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса, сообщает "Интерфакс".

В 2023 году президент России Владимир Путин отмечал, что государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей.

Также российский лидер рассказал, что у Москвы и Пекина есть планы по освоению Луны — страны будут нуждаться в специалистах друг друга, которые смогут работать в команде, причем "возможности безграничные для сотрудничества".