Удар украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стал реакцией Украины на переговоры между США и Россией. Об этом заявил во вторник, 18 февраля, российский вице-премьер Александр Новак, который курирует в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Как подчеркнул политик, атака украинских беспилотников — это "так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы" в Эр-Рияде.

Новак также указал, что действия киевского режима были нацелены на то, чтобы остановить прокачку нефти, которая принадлежит иностранным акционерам, сообщает ТАСС.

17 февраля стало известно, что украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани. В компании заявили, что станция была выведена из эксплуатации, но разлива нефти и жертв среди работников удалось избежать.

Комментируя этот шаг украинских националистов, глава МИД России Сергей Лавров указал, обращаясь к западным союзникам киевского режима, что его предводителя Владимира Зеленского "необходимо урезонить" и "дать по рукам".