Минстрой вернулся к идее единой платежки за услуги ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России считает целесообразным использование унифицированного платежного документа для оплаты услуг ЖКХ. Об этом во вторник, 18 февраля, рассказал руководитель ведомства Ирек Файзуллин.

Как отметил министр, излагая эту идею, "должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров" с ресурсоснабжающими компаниями.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук пояснил в комментарии ТАСС, что нередко в регионах собственнику жилья приходит несколько бумажных квитанций: отдельно за капитальный ремонт, электричество и прочие услуги.

При этом принцип единой платежки "сталкивается с проблемой, что по капремонту счет приходит на квартиру, а за коммуналку и жилищные услуги персонально на собственника".

В начале 2023 года источники рассказывали, что Минстрой обсуждает с другими ведомствами возможность внедрения в России единого платежного документа за ЖКУ. Предполагалось, что подобный подход поспособствует повышению качества и доступности информации о начислениях.

Тем временем платежки попали в зрения мошенников — они стали использовать квитанции в качестве инструмента для своих преступных схем. Россиян предупредили, что в их почтовые ящики могут попасть фейковые платежки. Люди сканируют QR-код и гасят "задолженность", теряя при этом личные данные.