Народный артист России Юрий Антонов отмечает 80-летний юбилей

Сегодня юбилей у неподражаемого Юрия Антонова. Народному артисту России - 80 лет. Светлые мелодии, трогательные строки - на его песнях выросло не одно поколение. Без преувеличения, каждая работа - настоящий хит.

Любое появление Юрия Антонова - событие из ряда вон. Юные блогеры готовы биться с акулами пера, чтобы задать вопрос и услышать от юбиляра хоть пару слов.

И это при том, что по соседству - все звезды отечественного шоубиза. Юрий Антонов к такому вниманию привык. И очень хорошо понимает, что он самый дорогой артист.

Ему действительно стоит выйти на сцену - и зал меняется на глазах. Все счастливы. Все поют. Потому что эти песни страна знает наизусть. Юбиляр признаётся: в детстве никакой мечты о сцене у него не было. Вот соседские яблоки и созревшая картошка - это да. Они так и манили.

"Это было время послевоенное, собственно говоря, понимаете? Поэтому ... Ни куриц не жарили, ни мяса не жарили. Их было трудно достать. А вот картошечку у соседа - это запросто", - рассказал Юрий Антонов.

Мама настаивала на музыкальном училище, отец - офицер на Суворовском. Победила музыка и дисциплина. Именно благодаря ей Юрий Антонов организовал свой первый коллектив.

Этот опыт потом ему очень пригодился. Первая же песня голубоглазого блондина имела успех. А дальше пошли такие хиты, что о рекордах и магии композитора Юрия Антонова слагают легенды. Огромные тиражи, гигантские площадки. Он гордится каждым из своих достижений. И четырехчасовым выступлением в зале "Россия", и марафоном в три десятка концертов, на каждом из которых было по 14 тысяч человек.

"Вот эти два моих рекорда до сих пор не побиты. Я думаю, что еще рекорд по продажам альбомов - там 50 миллионов. Это третий рекорд. В общем, я им горжусь", - рассказал Юрий Антонов.

Секрет успеха Юрий Антонов не скрывает: вдохновение, вечные темы, первоклассные музыканты и идеальный звук. Такой, чтобы зрители запомнили каждую ноту. И пели его песни в минуты грусти и радости. Что же до молодых исполнителей, то они ему не конкуренты. 80-летний маэстро рад за каждого.

Юбиляр сейчас с утра до вечера - в студии. Восстанавливает песни, которые еще никто никогда не слышал. Признаётся - неплохо получается! И это лучший подарок на юбилей.